Caos scuola | Azzolina | ' Entro il 24 avremo tutti i docenti' La Lega presenta la sfiducia

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Assassinio del prete, chi dà e chi n… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Scuola ripartita tr… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - irritatrix : RT @RadioSavana: Caos scuola: le classi 'imbuto' della Azzolina, studenti obbligati a stare su sedia senza il banco. Nemmeno nel terzo mond… - renityre : RT @RadioSavana: Caos scuola: le classi 'imbuto' della Azzolina, studenti obbligati a stare su sedia senza il banco. Nemmeno nel terzo mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuola

Promesse dalla ministra della pubblica istruzione Azzolina, entro il 24 settembre , tutte le assunzioni del corpo docente per avviare a pieno regime la macchina della scuola. Promesse che non trovano ...Il 24 settembre riapriranno le scuole di competenza comunale e con esse ricomincerà puntuale il servizio di trasporto scolastico. Quest’anno, vista e considerata la particolare situazione sanitaria, s ...Dopo la vicenda della scuola dell’infanzia di via Matteotti, il consigliere d’opposizione torna alla carica sulle scuole. “Mentre intere famiglie – scrive Mirko Fiasco – iniziano ad avere difficoltà e ...