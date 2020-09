Borsa italiana | luogo di affari e di sogni

Leggi su giornal

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lasegue i suoi protocolli con il punto unico di riferimento che è Milano. Con la societàspa, infatti, sono state racchiuse le borse di ben dieci città (Milano stessa, Genova, Bologna, Trieste, Palermo, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Firenze), in modo da raggruppare tutta la finanzain un’unica sede. Palazzo Mezzanottedi finanze Ladi Milano ha il suodi eccellenza proprio in Palazzo Mezzanotte, creata dall’omonimo architetto con dettagli di prim’ordine. Nel tempo è diventata un’attrazione, meta di turismo così come è una meta per i broker finanziari. Laha un suo solido punto di ...