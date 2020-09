Bonus locazione: Agenzia delle Entrate lo estende anche alla sublocazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laddove vengano rispettati i criteri previsti dal Bonus locazione, è possibile l’applicazione anche sul canone di sublocazione. Come funziona? Fonte PixabayL’Agenzia delle Entrate ha dato il suo benestare. Il Bonus locazione previsto dal Decreto Rilancio può essere applicato anche per quanto concerne la sublocazione. Ciò può avvenire solo a patto che siano rispettati tutti i requisiti previsti, tra cui il calo del fatturato. È questa la sostanza della precisazione che il Fisco ha fatto con la Risposta 365/E del 15 settembre 2020. Partendo dal principio è bene rimembrare cosa prevede il Bonus ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laddove vengano rispettati i criteri previsti dal, è possibile l’applicazionesul canone di sub. Come funziona? Fonte PixabayL’ha dato il suo benestare. Ilprevisto dal Decreto Rilancio può essere applicatoper quanto concerne la sub. Ciò può avvenire solo a patto che siano rispettati tutti i requisiti previsti, tra cui il calo del fatturato. È questa la sostanza della precisazione che il Fisco ha fatto con la Risposta 365/E del 15 settembre 2020. Partendo dal principio è bene rimembrare cosa prevede il...

