Bayern Monaco, Alaba: “Questa situazione mi fa soffrire, il Bayern è casa mia. Rinnovo? Vorrei solo una cosa” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Bayern Monaco è casa mia, basta ferirmi con queste parole.Queste le forti dichiarazioni di David Alaba, difensore del Bayern Monaco messo al centro di tante voci di calciomercato. In un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport Germania, il terzino austriaco ha voluto fare chiarezza sulla sua attuale situazione contrattuale con il club bavarese e sulle vicende createsi proprio attorno ad essa:“Vorrei che le informazioni sul mio contratto non fossero rese pubbliche. Alcune delle dichiarazioni apparse sui media mi hanno sorpreso e ferito”.Calciomercato Milan, Milenkovic e Chiesa i primi obiettivi: la strategia della dirigenza rossoneraDal 2011 tra le fila del ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilmia, basta ferirmi con queste parole.Queste le forti dichiarazioni di David, difensore delmesso al centro di tante voci di calciomercato. In un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport Germania, il terzino austriaco ha voluto fare chiarezza sulla sua attualecontrattuale con il club bavarese e sulle vicende createsi proprio attorno ad essa:“che le informazioni sul mio contratto non fossero rese pubbliche. Alcune delle dichiarazioni apparse sui media mi hanno sorpreso e ferito”.Calciomercato Milan, Milenkovic e Chiesa i primi obiettivi: la strategia della dirigenza rossoneraDal 2011 tra le fila del ...

