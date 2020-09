Albano e quella pensione “misera”: le dichiarazioni choc da Cellino (Di mercoledì 16 settembre 2020) Albano riceve dallo Stato Italiano una pensione “da fame”: le dichiarazioni del cantante e le polemiche sui social. Negli scorsi mesi aveva parlato dei suoi problemi economici attraverso pubblicazioni web e cartacee, ma oggi Albano Carrisi ha toccato lo stesso argomento attraverso i microfoni di Radio 2 prendendo parte alla trasmissione I Lunatici. Il cantante ha spiegato di essere stato attaccato per alcune dichiarazioni rilasciate quando … L'articolo Albano e quella pensione “misera”: le dichiarazioni choc da Cellino è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020)riceve dallo Stato Italiano una“da fame”: ledel cantante e le polemiche sui social. Negli scorsi mesi aveva parlato dei suoi problemi economici attraverso pubblicazioni web e cartacee, ma oggiCarrisi ha toccato lo stesso argomento attraverso i microfoni di Radio 2 prendendo parte alla trasmissione I Lunatici. Il cantante ha spiegato di essere stato attaccato per alcunerilasciate quando … L'articolo“misera”: ledaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

