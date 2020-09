Adua Del Vesco parla dell'anoressia: "Quella voce mi martella ancora. Ero pure carbofobica" - (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni L'attrice, durante un momento di relax nella Casa, ha confessato a Dayane Mello di non essere guarita totalmente dal disturbo alimentare che, anni fa, l'aveva ridotta a uno scheletro Era arrivata a pesare 34 chilogrammi. Oggi però Adua Del Vesco, fresca concorrente del Grande Fratello Vip, quel difficile momento della sua vita sembra averlo superato. Bella, fidanzata, con una carriera in piena ascesa e un fisico perfetto, l'attrice è entrata nel reality per conquistare il pubblico che già l'aveva amata nel ruolo di protagonista di alcune delle fiction più seguite. Lo spettro dell'anoressia non l'ha però del tutto abbandonata e a svelarlo è stata lei stessa, confidandosi con Dayane Mello. nodo 1889979 Durante una pausa ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni L'attrice, durante un momento di relax nella Casa, ha confessato a Dayane Mello di non essere guarita totalmente dal disturbo alimentare che, anni fa, l'aveva ridotta a uno scheletro Era arrivata a pesare 34 chilogrammi. Oggi peròDel, fresca concorrente del Grande Fratello Vip, quel difficile momentoa sua vita sembra averlo superato. Bella, fidanzata, con una carriera in piena ascesa e un fisico perfetto, l'attrice è entrata nel reality per conquistare il pubblico che già l'aveva amata nel ruolo di protagonista di alcunee fiction più seguite. Lo spettronon l'ha però del tutto abbandonata e a svelarlo è stata lei stessa, confidandosi con Dayane Mello. nodo 1889979 Durante una pausa ...

