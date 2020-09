Accordi di Abramo, Trump: “È l’alba di un nuovo Medio Oriente” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Oggi è una giornata incredibile per il mondo intero”. Così ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dal balcone della Casa Bianca poco dopo aver co-firmato gli Accordi di Abramo, la storica intesa tra Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Epicentro dell’accordo è Washington, Stati Uniti, dove alle 19.38 di ieri, 15 settembre, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i ministri degli Esteri di Emirati e Bahrein, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed Mohammed al Khalifa, hanno firmato una copia del patto in tre lingue: arabo ebraico e inglese. “L’alba di un nuovo Medio Oriente”, ha commentato Trump, che incassa una grande vittoria anche in vista delle elezioni di novembre. Leggi anche: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Oggi è una giornata incredibile per il mondo intero”. Così ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald, dal balcone della Casa Bianca poco dopo aver co-firmato glidi, la storica intesa tra Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Epicentro dell’accordo è Washington, Stati Uniti, dove alle 19.38 di ieri, 15 settembre, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i ministri degli Esteri di Emirati e Bahrein, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed Mohammed al Khalifa, hanno firmato una copia del patto in tre lingue: arabo ebraico e inglese. “L’alba di unOriente”, ha commentato, che incassa una grande vittoria anche in vista delle elezioni di novembre. Leggi anche: ...

MediasetTgcom24 : Usa, firmati gli Accordi di Abramo tra Israele ed Emirati-Bahrein | Trump: 'Giorno storico per la pace in Medio Ori… - Corriere : Medio Oriente, la pace alla Casa Bianca tra Israele e due alleati arabi. Trump: «É storia» - Tg1Raiofficial : La Pace di Abramo. Storica firma alla Casa Bianca degli accordi tra #Emirati Arabi, #Bahrein e #Israele. Alla prese… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Usa, firmati gli Accordi di Abramo tra Israele ed Emirati-Bahrein | Trump: 'Giorno storico per la pace in Medio Orient… - PeaceMusicLovee : L’hanno chiamato con un nome biblico evocando il padre di tutti i popoli:Abramo.Evocazione eccessiva, perché gli ac… -