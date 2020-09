Viola Valentino tradita dal fidanzato: la confessione a Pomeriggio 5 (Di martedì 15 settembre 2020) Viola Valentino ha confermato di essere stata tradita dal fidanzato, Francesco Mango, e di non aver preso bene l’epilogo della sua storia d’amore. Un rapporto che avrebbe subito una pesantissima battuta d’arresto dopo circa 10 anni, scosso da uno scoop che ritrae il compagno insieme a una donna che lei stessa ha conosciuto. Viola Valentino: la confessione sul tradimento subito Ospite di Pomeriggio 5, Viola Valentino ha confessato a Barbara d’Urso alcuni retroscena del tradimento che avrebbe subito dal fidanzato, Francesco Mango, paparazzato dal magazine Ora in atteggiamenti dolci (è spuntata anche la foto di un bacio) con una 30enne che fece da conduttrice durante ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020)ha confermato di essere statadal, Francesco Mango, e di non aver preso bene l’epilogo della sua storia d’amore. Un rapporto che avrebbe subito una pesantissima battuta d’arresto dopo circa 10 anni, scosso da uno scoop che ritrae il compagno insieme a una donna che lei stessa ha conosciuto.: lasul tradimento subito Ospite di5,ha confessato a Barbara d’Urso alcuni retroscena del tradimento che avrebbe subito dal, Francesco Mango, paparazzato dal magazine Ora in atteggiamenti dolci (è spuntata anche la foto di un bacio) con una 30enne che fece da conduttrice durante ...

Ultime Notizie dalla rete : Viola Valentino Viola Valentino tradita dal fidanzato con un'influencer. A Pomeriggio Cinque: «Ecco come l'ho scoperto» Il Messaggero Viola Valentino tradita dal fidanzato Francesco Mango

"Quando feci quello spettaolo con altri artisti qualcuno mise per sbaglio un top nella mia borsa. Pensa fosse di questa Sara e chiesi a Francesco di riportarglielo. E credo che lì sia successo tutto".

Viola Valentino tradita dal fidanzato con un'influencer. A Pomeriggio Cinque: «Ecco come l'ho scoperto»

Viola Valentino è stata tradita dal fidanzato Francesco Mango con un'influencer e modella e, ospite a Pomeriggio Cinque, ha spiegato come ha scoperto il tradimento. Ecco il racconto di come Viola Vale ...

FRANCESCO MANGO HA TRADITO VIOLA VALENTINO?/ 'Scoperto dai giornali, da un anno...'

"Quando feci quello spettaolo con altri artisti qualcuno mise per sbaglio un top nella mia borsa. Pensa fosse di questa Sara e chiesi a Francesco di riportarglielo. E credo che lì sia successo tutto".