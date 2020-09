Vidal si avvicina all’Inter. Ma tutto dipende da… Godin (Di martedì 15 settembre 2020) E' iniziato il countdown per il trasferimento di Arturo Vidal all'Inter. Il centrocampista cileno è pronto a salutare il Barcellona dopo due stagioni. Per l'ex Juventus il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, stavolta con i nerazzurri dove troverebbe comunque un punto in comune con la precedente esperienza: Antonio Conte. Non è un mistero che l'arrivo di Vidal sarebbe una buona notizia per il tecnico salentino.caption id="attachment 962817" align="alignnone" width="1024" Arturo Vidal (getty images)/captionINCOGNITATuttavia ancora non tutto è deciso. Infatti, secondo quanto riportato da ESPN, il futuro di Vidal all'Inter dipenderebbe esclusivamente dalla situazione di Diego Godin. Il difensore uruguaiano è vicino alla cessione al ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) E' iniziato il countdown per il trasferimento di Arturoall'Inter. Il centrocampista cileno è pronto a salutare il Barcellona dopo due stagioni. Per l'ex Juventus il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, stavolta con i nerazzurri dove troverebbe comunque un punto in comune con la precedente esperienza: Antonio Conte. Non è un mistero che l'arrivo disarebbe una buona notizia per il tecnico salentino.caption id="attachment 962817" align="alignnone" width="1024" Arturo(getty images)/captionINCOGNITATuttavia ancora nonè deciso. Infatti, secondo quanto riportato da ESPN, il futuro diall'Interrebbe esclusivamente dalla situazione di Diego. Il difensore uruguaiano è vicino alla cessione al ...

