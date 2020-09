Tuttosport: debutto al buio contro il Parma. Gattuso non rischia e tiene fuori Osimhen (Di martedì 15 settembre 2020) Il contagio scoperto tra i calciatori dello Sporting Lisbona ha fatto saltare amichevole prevista per domenica scorsa e adesso Gattuso si trova senza aver fatto neanche una prova di formazione in vista del debutto in campionato scrive Tuttosport. Ieri gli azzurri hanno goduto di una giornata di riposo, dopo le sei ore di viaggio in aereo per Lisbona e il rientro alle 4 del mattino. “Doveva essere un crash-test, una partita vera dopo le amichevoli contro dilettanti, squadre di serie C e B. Invece il Covid 19 ha reso vano il lungo viaggio e ora verrà preparata la gara di domenica contro il Parma, quasi ‘al buio’. Al massimo sarà organizzata la classica amichevole in famiglia del giovedì, per sciogliere gli ultimi dubbi solo sulla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Il contagio scoperto tra i calciatori dello Sporting Lisbona ha fatto saltare amichevole prevista per domenica scorsa e adessosi trova senza aver fatto neanche una prova di formazione in vista delin campionato scrive. Ieri gli azzurri hanno goduto di una giornata di riposo, dopo le sei ore di viaggio in aereo per Lisbona e il rientro alle 4 del mattino. “Doveva essere un crash-test, una partita vera dopo le amichevolidilettanti, squadre di serie C e B. Invece il Covid 19 ha reso vano il lungo viaggio e ora verrà preparata la gara di domenicail, quasi ‘al’. Al massimo sarà organizzata la classica amichevole in famiglia del giovedì, per sciogliere gli ultimi dubbi solo sulla ...

napolista : Tuttosport: debutto al buio contro il Parma. Gattuso non rischia e tiene fuori Osimhen Saltata l’amichevole contro… - Dalla_SerieA : Diretta Juve-Novara ore 10.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming - -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport debutto Chelsea, esordio vincente in Premier League: Jorginho protagonista Tuttosport Tennis, Internazionali di Roma il tabellone: Berrettini, ostacolo Djokovic

Gli Internazionali di Roma 2020 sono entrati nel vivo con la formazione del tabellone di partenza, dal quale si è avuta la conferma che sarà Novak Djokovic ad occupare la posizione numero uno. Il serb ...

Star Wars: Squadrons, il nuovo video debutta su YouTube

Gamesplus.it ha pubblicato una clip inedita di Star Wars: Squadrons, “Hunted”, che presenta ai giocatori uno dei più abili piloti con cui sarà possibile combattare nel videogioco. Realizzato in collab ...

Chelsea, esordio vincente in Premier League: Jorginho protagonista

TORINO - Debutto vincente per il Chelsea di Lampard nel nuovo campionato di Premier League. Nel posticipo della prima giornata inglese, i Blues hanno vinto 3-1 in casa del Brighton ottenendo i primi t ...

Gli Internazionali di Roma 2020 sono entrati nel vivo con la formazione del tabellone di partenza, dal quale si è avuta la conferma che sarà Novak Djokovic ad occupare la posizione numero uno. Il serb ...Gamesplus.it ha pubblicato una clip inedita di Star Wars: Squadrons, “Hunted”, che presenta ai giocatori uno dei più abili piloti con cui sarà possibile combattare nel videogioco. Realizzato in collab ...TORINO - Debutto vincente per il Chelsea di Lampard nel nuovo campionato di Premier League. Nel posticipo della prima giornata inglese, i Blues hanno vinto 3-1 in casa del Brighton ottenendo i primi t ...