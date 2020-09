Telese Terme | approvato l’affitto di aule aggiuntive per l’istituto “Telesi@”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Via libera per una locazione onerosa di un immobile di proprietà del Comune dida destinare a sede aggiuntiva dell’Istituto di Istruzione Superiore “Telesi@” al fine di rispettare i Protocolli Covid-19. Il formale via libera, con un proprio atto di indirizzo, è stato dato dal Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. Di Maria ha fatto propria la proposta del Settore Tecnico in risposta ad una sollecitazione pervenuta dalla Dirigente scolastica del “Telesi@” finalizzata a consentire il regolare inizio dell’Anno scolastico 2020/2021 il prossimo 24 settembre. La necessità di acquisire in locazione spazi aggiuntivi è nata dalle disposizioni governative volte a garantire il ...