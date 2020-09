Strage di farfalle al Firenze Flower Show: chiuse in una teca sotto il sole, sono tutte morte (Di martedì 15 settembre 2020) Avrebbero dovuto alzarsi in volo tutte insieme, creando uno spettacolo unico e molto suggestivo, invece quando finalmente la teca di plexiglass è stata sollevata nessuna di loro si è mossa perché erano tutte morte. È stata una vera e propria Strage di farfalle quella avvenuta domenica 13 settembre al Firenze Flower Show: i bellissimi insetti erano stati chiusi in una teca di plexiglass e sono rimasti più di un’ora sotto il sole nell’attesa di essere poi liberati. Tutto quel tempo senza aria, con il caldo di questi giorni, gli è stato fatale.A denunciare l’accaduto sono stati alcuni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Avrebbero dovuto alzarsi in voloinsieme, creando uno spettacolo unico e molto suggestivo, invece quando finalmente ladi plexiglass è stata sollevata nessuna di loro si è mossa perché erano. È stata una vera e propriadiquella avvenuta domenica 13 settembre al: i bellissimi insetti erano stati chiusi in unadi plexiglass erimasti più di un’orailnell’attesa di essere poi liberati. Tutto quel tempo senza aria, con il caldo di questi giorni, gli è stato fatale.A denunciare l’accadutostati alcuni dei ...

Ma quel momento che doveva mostrare la bellezza della natura si è trasformato in una drammatica strage. E’ successo il 13 settembre e vittime di questa insana idea umana sono state decine di farfalle ...

