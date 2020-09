REFERENDUM, PERCHÉ NO/-5. Con il Sì l’Italia diventerà la democrazia meno rappresentativa d’Europa (Di martedì 15 settembre 2020) Sapendo che il taglio lineare della rappresentanza democratica è di per sé indifendibile, per sostenere le ragioni del Sì Nicola Zingaretti parla d’altro. Parla di futuribili riforme: non una bugia, dunque, ma un inganno. Forse un’illusione.Chi, invece, mente, si presume sapendo di mentire, è Luigi Di Maio. Tre bugie marchiane, che non fanno onore alla funzione che ricopre. La prima. Il ministro degli Esteri sostiene che il taglio del 36,5% della rappresentanza parlamentare farà risparmiare allo Stato “300mila euro al giorno” per un totale di 109,5 milioni all’anno. Falso. Come ha stimato l’economista Carlo Cottarelli, leggermente più ferrato di Giggino sui conti pubblici, il risparmio complessivo è di 57 milioni: l’equivalente di un caffè all’anno per ciascun italiano. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Sapendo che il taglio lineare della rappresentanza democratica è di per sé indifendibile, per sostenere le ragioni del Sì Nicola Zingaretti parla d’altro. Parla di futuribili riforme: non una bugia, dunque, ma un inganno. Forse un’illusione.Chi, invece, mente, si presume sapendo di mentire, è Luigi Di Maio. Tre bugie marchiane, che non fanno onore alla funzione che ricopre. La prima. Il ministro degli Esteri sostiene che il taglio del 36,5% della rappresentanza parlamentare farà risparmiare allo Stato “300mila euro al giorno” per un totale di 109,5 milioni all’anno. Falso. Come ha stimato l’economista Carlo Cottarelli, leggermente più ferrato di Giggino sui conti pubblici, il risparmio complessivo è di 57 milioni: l’equivalente di un caffè all’anno per ciascun italiano. La ...

