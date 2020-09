Referendum, M5s contro Pittella: “Incollato alla poltrona”, Pd a Zingaretti: “Ora basta” (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Un primo piano di Gianni Pittella, e poi una ben poco lusinghiera descrizione della sua lunga attivita’ politica e istituzionale: “La politica? Una cosa di famiglia. Incollato alla poltrona con tutta la famiglia dal 1979”. Un post sul gruppo ufficiale del M5s su facebook scatena le proteste del Pd con gli alleati M5s, quando mancano 5 giorni al voto sul referendum confermativo del taglio dei parlamentari. I M5s votano si’. E vota si’ anche il Pd, dopo la decisione della direzione nazionale. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Un primo piano di Gianni Pittella, e poi una ben poco lusinghiera descrizione della sua lunga attivita’ politica e istituzionale: “La politica? Una cosa di famiglia. Incollato alla poltrona con tutta la famiglia dal 1979”. Un post sul gruppo ufficiale del M5s su facebook scatena le proteste del Pd con gli alleati M5s, quando mancano 5 giorni al voto sul referendum confermativo del taglio dei parlamentari. I M5s votano si’. E vota si’ anche il Pd, dopo la decisione della direzione nazionale.

Piu_Europa : ?? I N C R E D I B I L E ?? GRUPPO CAMERA #M5S FINANZIA CAMPAGNA DI #SALVINI E #MELONI PER IL SÌ AL #REFERENDUM. Il p… - M5S_Europa : Negli ultimi trent'anni la politica italiana è stata protagonista di eccessi, sprechi, corruzione e assenteismo. Il… - g_brescia : Inizia l'ultima settimana prima di #referendum e #regionali. Oggi due appuntamenti in tv su @SkyTG24 e @RaiNews… - Luckyluciana0 : RT @Linkiesta: ++ Il Movimento 5 Stelle sta finanziando la propaganda social di Lega e Fratelli d’Italia per il Sì al referendum ++ #iovot… - MichelaRoi : RT @Piu_Europa: ?? I N C R E D I B I L E ?? GRUPPO CAMERA #M5S FINANZIA CAMPAGNA DI #SALVINI E #MELONI PER IL SÌ AL #REFERENDUM. Il populismo… -