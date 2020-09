Reazione a Catena 15 settembre 2020 | i Tre alla Seconda vincono 27mila euro video

(Di martedì 15 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 15. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “”. I Tre– Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro quindicesimo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva ben 27.500. Bravi! Il loro montepremi totale va così a circa 96.500 ...

cathyrissena : RT @Kristina_Claret: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 A volte seguo su Rai 1 il gioco Reazione a Catena, stasera ero lontana dal telecomando… - mery_claire91 : Questo gioco mi ricorda la catena musicale di reazione a catena #NameThatTune - luca_barra : Questo programma è un Frankenstein: un solo gioco, ed è I soliti ignoti, Il cantante mascherato, la catena musicale… - Andrellls : Ma questo gioco è un mix tra il cantante mascherato e la catena musicale di reazione a catena ?? #NameThatTune - Kristina_Claret : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 A volte seguo su Rai 1 il gioco Reazione a Catena, stasera ero lontana dal telecoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Nuovo appuntamento oggi, martedì 15 settembre della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Mauricio propone a Matias di diventare Consigliere Comunale. Onesimo... Il sito di SuperGuidaTV è u ...Hanno ricevuto una sorpresa in diretta dai genitori i fratelli Bartoloni, campioni di Reazione a catena, dove giocano con lo pseudonimo di Tre alla Seconda. Marco, Francesco e Tommaso nella puntata di ...Una famiglia partannese questa sera tra i partecipanti alla trasmissione "Reazione a catena" in onda su Rai 1. I partecipanti sono stati Caterina Piazza ( da tutti conosciuta come Adele), 53 anni, di ...