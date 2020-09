Patrizia De Blanck, furia al GF Vip: “Me ne vado, mi sono già rotta i coglion*!” (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) Patrizia De Blanck stamattina non si è alzata esattamente con il piede giusto. Dopo avere mandato a quel paese il povero Tommaso Zorzi febbricitante, la contessa oggi si è svegliata molto presto ed ha già regalato il meglio di sé. Patrizia De Blanck, furia al GF Vip: “Io me ne vado, mi sono rotta i... L'articolo Patrizia De Blanck, furia al GF Vip: “Me ne vado, mi sono già rotta i coglion*!” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 settembre 2020)Destamattina non si è alzata esattamente con il piede giusto. Dopo avere mandato a quel paese il povero Tommaso Zorzi febbricitante, la contessa oggi si è svegliata molto presto ed ha già regalato il meglio di sé.Deal GF Vip: “Io me ne, mii... L'articoloDeal GF Vip: “Me ne, migiài coglion*!” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

