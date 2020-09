Palermo, Zamparini chiede 50 milioni di risarcimento (Di martedì 15 settembre 2020) Palermo - L'ex patron del Palermo Calcio , Maurizio Zamparini , ha citato in tribunale gli inglesi di Sport Capital Group Investments Ltd e i loro mediatori Corrado Coen, Emanuele Facile e Maurizio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020)- L'ex patron delCalcio , Maurizio, ha citato in tribunale gli inglesi di Sport Capital Group Investments Ltd e i loro mediatori Corrado Coen, Emanuele Facile e Maurizio ...

tuttosport : #Palermo, #Zamparini: 'Voglio 50 milioni di risarcimento' ?? - sportli26181512 : Palermo, Zamparini chiede 50 milioni di risarcimento: L'ex patron dei rosanero ha depositato in tribunale l'atto di… - Mediagol : U.S. Città di #Palermo, #Zamparini torna all’attacco: l’ex patron chiede 50 milioni di risarcimento agli inglesi di… - WiAnselmo : U.S. Città di #Palermo, #Zamparini torna all'attacco: l'ex patron chiede 50 milioni di risarcimento agli inglesi di… - Mediagol : U.S. Città di #Palermo, #Zamparini torna all'attacco: l'ex patron chiede 50 milioni di risarcimento agli inglesi di… -