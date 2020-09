"Noi non siamo in campagna elettorale", i genitori di Genova contro Toti (Di martedì 15 settembre 2020) I genitori non ci stanno: “Noi non siamo in campagna elettorale”. La scuola è una cosa e il voto regionale di domenica e lunedì in Liguria è un’altra. Questo è il day after nell’Istituto Castelletto di Genova, diventato un caso dopo che il governatore Giovanni Toti, che aspira al secondo mandato, ha pubblicato una foto che ritrae i bambini della classe III C inginocchiati a terra mentre usano la sedia come base d’appoggio per scrivere in mancanza dei banchi monoposto. “Proviamo profondo dispiacere”, scrivono i genitori, “per la strumentalizzazione e le considerazioni denigratorie nei confronti di una scuola, la nostra, di cui ci sentiamo profondamente orgogliosi e di un corpo docenti che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Inon ci stanno: “Noi nonin”. La scuola è una cosa e il voto regionale di domenica e lunedì in Liguria è un’altra. Questo è il day after nell’Istituto Castelletto di, diventato un caso dopo che il governatore Giovanni, che aspira al secondo mandato, ha pubblicato una foto che ritrae i bambini della classe III C inginocchiati a terra mentre usano la sedia come base d’appoggio per scrivere in mancanza dei banchi monoposto. “Proviamo profondo dispiacere”, scrivono i, “per la strumentalizzazione e le considerazioni denigratorie nei confronti di una scuola, la nostra, di cui ci sentiamo profondamente orgogliosi e di un corpo docenti che ha ...

GiovanniToti : Non siamo noi a dire che la foto è vera, è la scuola stessa che lo conferma. Comunque in certe occasioni basterebbe… - berlusconi : Ho provato in prima persona che fino a quanto la circolazione di questo virus non sarà debellata ognuno di noi – pu… - ItaliaViva : Basta con la cultura dell'odio, basta con la cultura della strumentalizzazione, basta con il racconto di una Toscan… - giovcusumano : RT @pfmajorino: 'Noi non siamo in campagna elettorale', i genitori di Genova contro Toti - Nomorenazi1 : RT @prolasssata: Ma i migliori di tutti sono i fasci che in quanto tali si credono contro l’establishment, mentre chiunque sano di mente sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi non "Noi non siamo in campagna elettorale", i genitori di Genova contro Toti L'HuffPost Appello della Scala alla politica - L'analisi di Daniele Biacchessi

Ha atteso il primo concerto aperto al pubblico prima dell'inizio della Nona di Beethoven per lanciare un appello forte alla politica in tempo di coronavirus. Il sovrintendente della Scala Dominique Me ...

Farmaci: terapie avanzate, appello per alleanza imprese-ricerca-enti regolatori

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Possono davvero salvare la vita, cambiando la storia clinica dei pazienti colpiti da malattie dal decorso infausto. Sono le terapie avanzate (tra le più famose ci so ...

Estate: Pilenga (Sics), 'con oltre 300 cani salvataggio missione compiuta'

Roma, 15 set. (Labitalia) - "Missione compiuta. Un'impegnativa estate per i cani da salvataggio Sics. Sembrava impossibile,con tutte le scuole chiuse di ogni ordine e grado, pensare di schierare sulle ...

Ha atteso il primo concerto aperto al pubblico prima dell'inizio della Nona di Beethoven per lanciare un appello forte alla politica in tempo di coronavirus. Il sovrintendente della Scala Dominique Me ...Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Possono davvero salvare la vita, cambiando la storia clinica dei pazienti colpiti da malattie dal decorso infausto. Sono le terapie avanzate (tra le più famose ci so ...Roma, 15 set. (Labitalia) - "Missione compiuta. Un'impegnativa estate per i cani da salvataggio Sics. Sembrava impossibile,con tutte le scuole chiuse di ogni ordine e grado, pensare di schierare sulle ...