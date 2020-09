Napoli, Gattuso si è sentito tradito dal comportamento di Milik: il retroscena (Di martedì 15 settembre 2020) Una delle principali caratteristiche di Gennaro Gattuso è quella di creare un ottimo rapporto tra lui e la squadra. Un rapporto che spesso va oltre il semplice rapporto allenatore – giocatore. Più volte il tecnico azzurro ha ribadito di essere sempre a disposizione dei calciatori per qualsiasi consiglio o confronto, una sorta di rapporto quasi … L'articolo Napoli, Gattuso si è sentito tradito dal comportamento di Milik: il retroscena Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Una delle principali caratteristiche di Gennaroè quella di creare un ottimo rapporto tra lui e la squadra. Un rapporto che spesso va oltre il semplice rapporto allenatore – giocatore. Più volte il tecnico azzurro ha ribadito di essere sempre a disposizione dei calciatori per qualsiasi consiglio o confronto, una sorta di rapporto quasi … L'articolosi èdaldi: il

Di Natale: "Gattuso ha rivoltato il Napoli, penso possa fare una grande stagione"
Tanti interrogativi per Gattuso in vista della prima di campionato

15/09/2020 - Quasi sei ore di volo in un giorno, con l'aggravante del faticoso ritorno in Italia alle 4 del mattino, solo per allenarsi sotto i riflettori e a porte chiuse allo stadio Jose' Alvelade d ...

Milik, accordo Napoli-Roma: Koulibaly rimane incredibilmente?

Dovesse restare a Napoli, sarà anche compito di Gattuso fargli resettare il recente passato e riportarlo con la testa al campo, dove sarebbe chiamato a svolgere ancora un ruolo di leadership nel cuore ...

DIFESA E ATTACCO

Il primo, dopo un lungo corteggiamento e l'ultimatum di Gattuso, è pronto a dire sì alla squadra di Fonseca, ora che i capitolini hanno trovato l'accordo con il Napoli. Cifra vicina ai 25 milioni di ...

