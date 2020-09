Mediatori avvocati cinesi e italiani a confronto

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 15 settembre 2020) Origini della mediazione in CinaLa mediazione cineseLa mediazione degliCome si svolge l'attività deiDifferenze traChi presiede la mediazione in CinaTermini e accordi di mediazione cineseSpese e altri aspetti della mediazione in CinaOrigini della mediazione in CinaTorna su Da tempo immemorabile il metodo di risoluzione delle controversie più utilizzato in Cina è la mediazione1. L'antico sistema di mediazione cinese ebbe origine molto presto e, dopo un lungo periodo di sviluppo, fu perfezionato nelle dinastie Ming e Qing (1911)2. In Cina il primo caso di mediazione che i libri storici ricordino risale a circa 4000 anni prima di Cristo. Si narra che il re Sheun ...