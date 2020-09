Massimiliano Morra, la fidanzata contro Adua Del Vesco: “Povera santa!” (Di martedì 15 settembre 2020) La fidanzata di Massimiliano Morra, subito dopo la diretta del GF Vip, ha lanciato un pesante attaccato nei confronti di Adua Del Vesco, ex dell’attore. Massimiliano Morra e la sua ex fidanzata Adua Del Vesco ieri hanno avuto modo di potersi confrontare dopo ben due anni dalla fine della loro relazione. I due, ironia della … L'articolo Massimiliano Morra, la fidanzata contro Adua Del Vesco: “Povera santa!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 settembre 2020) Ladi, subito dopo la diretta del GF Vip, ha lanciato un pesante attaccato nei confronti diDel, ex dell’attore.e la sua exDelieri hanno avuto modo di potersi confrontare dopo ben due anni dalla fine della loro relazione. I due, ironia della … L'articolo, laDel: “Povera santa!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Catfight a distanza tra Adua Del Vesco e la compagna del suo ex Massimiliano Morra che si trova costretta… - gaseven : GF Vip, prima doccia per Andrea Zelletta, Enock Barwuah e Massimiliano Morra - Italia_Notizie : La fidanzata di Morra risponde ad Adua Del Vesco: 'Povera santa infelice' - alehugme3 : Visto il temperanento di Massimiliano Morra, io spero solamente e vivamente che lasci in pace Adua per tutto il tem… - IsaeChia : ‘#GfVip 5', la fidanzata di #MassimilianoMorra sferra già un attacco ad #AduaDelVesco? Le sue parole -