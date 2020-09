Johnny Lo Zingaro stava cercando di lasciare la Sardegna per raggiungere la compagna (Di martedì 15 settembre 2020) stava aspettando che le acque si placassero Johnny Lo Zingaro. E poi, nei suoi piani, avrebbe lasciato la Sardegna per ricongiungersi con la sua compagna, partita dall’isola la sera stessa in cui Johnny Mastini non aveva fatto rientro nel carcere di Bancali, a Sassari. È questa la convinzione degli uomini della Squadra Mobile sassarese che questa mattina hanno rintracciato Johnny Lo Zingaro in un casolare in località Taniga, nella campagne intorno a Sassari. Con Johnny Lo Zingaro è stato fermato anche un uomo, sardo, proprietario della casa attigua al casolare, il 51enne Lorenzo Panei, arrestato in flagranza con l’accusa di favoreggiamento. “È l’esito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 settembre 2020)aspettando che le acque si placasseroLo. E poi, nei suoi piani, avrebbe lasciato laper ricongiungersi con la sua, partita dall’isola la sera stessa in cuiMastini non aveva fatto rientro nel carcere di Bancali, a Sassari. È questa la convinzione degli uomini della Squadra Mobile sassarese che questa mattina hanno rintracciatoLoin un casolare in località Taniga, nella campagne intorno a Sassari. ConLoè stato fermato anche un uomo, sardo, proprietario della casa attigua al casolare, il 51enne Lorenzo Panei, arrestato in flagranza con l’accusa di favoreggiamento. “È l’esito ...

