Il referendum e il protagonismo dei cattolici democratici

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) Tra gli elementi che sono emersi in questo singolare e strano dibattito referendario non possiamo non citare ilculturale, politico, programmatico e forse anche etico del cattolicesimo democratico e popolare.Unche ha assunto anche una valenza nazionale se pensiamo al fatto che quasi tutti gli esponenti di rilievo nazionale e locale hanno individuato nel No al taglio dei parlamentari - proposta di matrice grillina nonché di ispirazione populista, demagogica e strutturalmente antipolitica, antiparlamentare e avulsa da ogni cornice riconducibile alla democrazia rappresentativa - una delle ragioni che storicamente hanno contraddistinto questo storico e anche glorioso filone ideale nelle vicende politiche del nostro Paese.Perché non sempre la storia ti offre l’occasione per confermare la bontà e ...