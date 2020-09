Il Paradiso delle Signore, oggi 15 settembre: Riccardo pensa agli errori con Nicoletta (Di martedì 15 settembre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Riccardo si sposerà con Ludovica ma non può non pensare a Nicoletta, al suo precedente matrimonio, a quell’errore che che è costato la fine di un’amore. Clelia tenta un riavvicinamento sentimentale con Luciano mentre Roberta mantiene ancora le distanze da Federico. Un atteggiamento che aiuta Marcello… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in ondaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata disi sposerà con Ludovica ma non può nonre a, al suo precedente matrimonio, a quell’errore che che è costato la fine di un’amore. Clelia tenta un riavvicinamento sentimentale con Luciano mentre Roberta mantiene ancora le distanze da Federico. Un atteggiamento che aiuta Marcello… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in ondaArticolo completo: dal blog SoloDonna

ElisaDiGiacomo : Il paradiso delle signore, Ilaria Rossi in un'intervista: 'Gabriella è confusa' - ElisaDiGiacomo : Il paradiso delle signore, Tersigni: 'Vittorio non è cambiato, è sempre lo stesso' - fede89fg : RT @HSCHEMUSICA: - Rossana52330939 : RT @TurismoLiguria: Lungo la costa e facile trovare qualche angolo tranquillo dove tuffarsi in un mare cristallino con i raggi di sole che… - viaggiobimbo : RT @TurismoLiguria: Lungo la costa e facile trovare qualche angolo tranquillo dove tuffarsi in un mare cristallino con i raggi di sole che… -