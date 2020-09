Highlights Venezia-Trento 78-75 | Supercoppa A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020)tira un sospiro di sollievo in seguito a un match condotto a due volti contro: gli uomini di De Raffaele riescono comunque a trionfare 78-75 dopo aver dominato l’incontro e dopo aver quasi sciupato 18 punti di vantaggio. Scampato il pericolo, ecco le Final Four: in attesa dell’esito del match tra Sassari e Pesaro, i lagunari fanno compagnia alla Virtus Bologna e all’Olimpia Milano. Di seguito tutte le azioni salienti.