Grande Fratello Vip, Flavia Vento in lacrime a meno di 24 ore dall'ingresso: "Non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente" (Di martedì 15 settembre 2020) Non sono passate neanche 24 ore dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e Flavia Vento è già scoppiata in lacrime. A farla crollare è stato il pensiero dei suoi amati cani, che ha dovuto lasciare per partecipare al reality di Canale 5. Come si vede in un filmato mandato in onda da Mattino 5, la showgirl ha spiegato: "Non li ho mai lasciati per più di un'ora, è la prima volta. Sento che hanno bisogno di me". Inutile il tentativo di Tommaso Zorzi, che ha provato a consolarla dicendole che ci penserà sua madre a prendersi cura dei cani. "A lei non frega niente", è stat la risposta di Flavia Vento tra i singhiozzi.

