‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla prima puntata

(Di martedì 15 settembre 2020) Mettiamo subito le cose in chiaro: non rompete le palle, eh. Non iniziate a rompere le palle. Non iniziate ad appassionarvi morbosamente alle vicende di sti quattro scappati di Casa del Gf Vip 5 e non cominciate come ogni cacchio di anno in ogni cacchio di reality a prendere di mira gli unici veri personaggi interessanti in nome del ‘è faaaalZo‘, ‘ cattivooooohhhhhh‘, ‘non è sinGeroooo‘ perché divento una iena. Se nel corso della lunga (interminabile, direi) diretta di ieri mi sono risvegliata un attimo dal torpore è stato grazie ai cinque fanculo di fila che Patrizia De Blanck ha riservato a Tommaso Zorzi quindi vi sia ben chiaro che entrambi, al momento, sono i miei protetti e pretendo che entrambi restino lì dentro finché non finiscano a lanciarsi addosso gli scolapasta della Marini o, al contrario, ...