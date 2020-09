Grande Fratello, perché Patrizia De Blank ha attaccato Tommaso Zorzi (Di martedì 15 settembre 2020) Grande Fratello, perché Patrizia De Blank ha attaccato Tommaso Zorzi. Tutta la verità su quanto accaduto ieri sera durante la prima puntata andata in onda Bomba al Grande Fratello. Ieri è andata in onda la prima puntata e Patrizia De Blank è entrata come un ciclone della casa. Quando è arrivato il momento di salutare … L'articolo Grande Fratello, perché Patrizia De Blank ha attaccato Tommaso Zorzi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020), perchéDeha. Tutta la verità su quanto accaduto ieri sera durante la prima puntata andata in onda Bomba al. Ieri è andata in onda la prima puntata eDeè entrata come un ciclone della casa. Quando è arrivato il momento di salutare … L'articolo, perchéDehaproviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - cassioshinki : RT @misorottarcazzo: come cazzo fate a guardare il grande fratello - DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP -