Giulia de Lellis rompe il silenzio e fa una dedica speciale ad Andrea Damante dai social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 settembre 2020) Come stanno le cose davvero trade? Non è molto chiaro, soprattutto ai fans dei Damellis che continuano ad avvistarli in giro per Milano ben sapendo però che i due ormai non vivono più nemmeno insieme.ieri ha voluto fare un po’ di chiarezza rispondendo alle domande dei fans che le hanno chiesto se avesse voglia di parlare di quello che a oggi, per tutti, è il suo ex. Dalle parole dia dire il vero, non si capisce molto bene quello che lei esono oggi. Ma si evince che si vogliono bene e che questa volta, a differenza del passato, non si faranno del male anche a distanza.DE: UNA ...