“Fate schifo!”. Karina Cascella scatenata: a quell’accusa (assurda) risponde così. Applausi (Di martedì 15 settembre 2020) Karina Cascella è tornata ad essere opinionista del programma ‘Pomeriggio Cinque’, condotto da Barbara D’Urso. Ma poco prima di essere in onda si è letteralmente infuriata sui social network. Uno sfogo durissimo sul suo profilo Instagram, fatto attraverso alcune stories. La donna non ha per niente gradito gli attacchi ricevuti in questi giorni sul suo peso. Tutto è successo quando lei ha deciso di postare sul noto social network una sua foto, che è stata travolta da insulti. Le hanno detto senza giri di parole di essere grassa e a quel punto non ci ha visto più. Infatti, le sue parole non hanno bisogno di essere spiegate: “Vi lamentate dell’anoressia, della bulimia e del bullismo, ma come vi permettete?. Fate pace con il cervello, cosa volete vedere la normalità o ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020)è tornata ad essere opinionista del programma ‘Pomeriggio Cinque’, condotto da Barbara D’Urso. Ma poco prima di essere in onda si è letteralmente infuriata sui social network. Uno sfogo durissimo sul suo profilo Instagram, fatto attraverso alcune stories. La donna non ha per niente gradito gli attacchi ricevuti in questi giorni sul suo peso. Tutto è successo quando lei ha deciso di postare sul noto social network una sua foto, che è stata travolta da insulti. Le hanno detto senza giri di parole di essere grassa e a quel punto non ci ha visto più. Infatti, le sue parole non hanno bisogno di essere spiegate: “Vi lamentate dell’anoressia, della bulimia e del bullismo, ma come vi permettete?. Fate pace con il cervello, cosa volete vedere la normalità o ...

rotoloneregina : RT @aperitivocongin: NO RAGAZZI SONO INCAZZATA NERA! GUARDATE QUI!!! NE PIANGONO LA MORTE LA MAMMA E IL FRATELLO MICHELE. IL SUO ASSASSINO… - ihopetoseeyou : RT @aperitivocongin: NO RAGAZZI SONO INCAZZATA NERA! GUARDATE QUI!!! NE PIANGONO LA MORTE LA MAMMA E IL FRATELLO MICHELE. IL SUO ASSASSINO… - MicheleVicidom1 : @Noiconsalvini Fate schifo - AngeloRindone : @Bianchennero @SusannaCeccardi Io vi odio. Non ho motivi per nasconderlo. Mi fate orrore e ribrezzo. Mi fate schif… - linda_s_2001 : RT @aperitivocongin: NO RAGAZZI SONO INCAZZATA NERA! GUARDATE QUI!!! NE PIANGONO LA MORTE LA MAMMA E IL FRATELLO MICHELE. IL SUO ASSASSINO… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fate schifo” Discorso di Renzi, Gori: «Sui nostri morti un’uscita infelice, coinvolgerli è stonato e strumentale» Corriere Bergamo - Corriere della Sera