Coronavirus, il vaccino cinese pronto entro il prossimo novembre: 'Progressi rapidi' (Di martedì 15 settembre 2020) Il vaccino cinese contro il Coronavirus potrebbe essere pronto entro novembre . Le prime dosi del vaccino contro il covid-19 saranno distribuite tra la popolazione già a partire dai prossimi mesi ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Ilcontro ilpotrebbe essere. Le prime dosi delcontro il covid-19 saranno distribuite tra la popolazione già a partire dai prossimi mesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino La Cina corre sul vaccino per il Coronavirus: "Test avanti senza intoppi" AGI - Agenzia Italia World Breaking news (periodicodaily)

Dopo gli sviluppi sul caso di avvelenamento dell’oppositore russo Aleksei Naval’nyj, il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov ha cancellato la visita prevista per oggi a Berlino. Lavrov ha infa ...

Ora l’Oms fa retromarcia sul saluto: “Non toccatevi il gomito, è pericoloso”

Per salutarsi nell’era del Covid è meglio portare la mano sul cuore che roteare la spalla e porgere il gomito. Quando ci avevamo fatto un po’ tutti l’abitudine l’Oms mette al bando il saluto spacciato ...

Sanità: vaccino anti-influenza, 2 milioni e mezzo per promuoverne la gratuità

Regione Liguria stanzia 2 milioni e mezzo di euro complessivi per offrire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale ai cittadini in età pediatrica (tra i 6 mesi e fino al compimento dei 6 anni) e t ...

