Coronavirus | ancora 18 casi in Abruzzo il totale dei positivi è di 4034

L'Aquila - Sono complessivamente 4034 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18 nuovi casi (di età compresa tra 25 e 83 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2970 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2955 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus: "Ho fatto il tampone, dopo 72 ore ancora non so il risultato" PisaToday Standard & Poor’s: «Nel 2021 avremo la verità sulle banche italiane»

«Il 2021 sarà il vero anno chiave per le banche italiane: solo nei prossimi mesi saremo in grado di stabilire le reali conseguenze di Covid-19». È un giudizio ancora in sospeso quello che S&P Global R ...

Ma lo smart working funziona davvero? JP Morgan scioccata da calo produttività

Fine aprile 2020 e primi rilievi sugli effetti dello smart working, del lavoro da casa, Bloomberg riporta: "Un mese e mezzo dopo la gente lavora troppo, è stressata e non vede l'ora di tornare in uffi ...

VENAFRO – Covid 19, tutti negativi i tamponi fatti sulle insegnanti del “Don Giulio Testa”

VENAFRO – Tutti i tamponi eseguiti sulle insegnanti del “Don Giulio Testa” sono risultati negativi. Ancora non ci sono gli esiti di quelli effettuati sui familiari dell’esercente. Nei giorni scorsi un ...

