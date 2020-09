Calciomercato Juventus: per Suarez l’ultimo ostacolo. Ecco quando potrebbe vestire la maglia bianconera (Di martedì 15 settembre 2020) Si accorciano le distanze tra Luis Suarez e la Juventus.Infatti, il giocatore, dopo avere regolarizzato la sua posizione come cittadino italiano ed acquisito lo status di comunitario, dovrebbe firmare il contratto con la Vecchia Signora lasciando definitivamente Barcellona. Ma prima deve superare l’esame di italiano che dovrebbe sostenere giovedì, questo gli consentirà di avvicinarsi sempre più al traguardo cittadinanza e di conseguenza ai bianconeri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", Suarez tra 10 giorni circa potrebbe arrivare già a Torino, considerato che l’accordo tra il club e il giocatore c’è già da tempo. L’uscita dal club catalano, dunque, sembra essere scontata anche se il bomber ha ancora in essere ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Si accorciano le distanze tra Luise la.Infatti, il giocatore, dopo avere regolarizzato la sua posizione come cittadino italiano ed acquisito lo status di comunitario, dovrebbe firmare il contratto con la Vecchia Signora lasciando definitivamente Barcellona. Ma prima deve superare l’esame di italiano che dovrebbe sostenere giovedì, questo gli consentirà di avvicinarsi sempre più al traguardo cittadinanza e di conseguenza ai bianconeri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport",tra 10 giorni circaarrivare già a Torino, considerato che l’accordo tra il club e il giocatore c’è già da tempo. L’uscita dal club catalano, dunque, sembra essere scontata anche se il bomber ha ancora in essere ...

