Bollettino Covid-19 oggi 15 settembre: +1229 contagi e 9 morti (Di martedì 15 settembre 2020) Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, martedì 15 settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Tornano a salire i tamponi effettuati: ieri erano scesi quasi sotto metà della media delle ultime settimane. oggi, invece, sono stati 35.208 in più rispetto a ieri. Con loro sale anche il numero dei casi positivi, con un incremento

