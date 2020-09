Bob | Mondiali 2021 spostati da Lake Placid ad Altenberg

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) Adesso è ufficiale, anche idi bob artificiale e skeleton cambiano la propria sede. Nella rassegna iridata non verrà ospitata da, negli Stati Uniti, costretta a dare forfait. La nuova pista scelta è quella tedesca di, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza e salute degli atleti. La data resta sempre quella del 5-14 febbraio, questo il rammarico di Mike Said, presidente della federazione statunitense: “È stata una decisione difficile perchéera la sede ideale per un evento così importante ma stiamo già lavorando affinché itornino negli Stati Uniti prima possibile”.