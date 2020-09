Beirut sotto attacco, incendio all’edificio di Zaha Hadid (Di martedì 15 settembre 2020) Tornano la paura ed il panico nella capitale del Libano. A Beirut, infatti, si è propagato un nuovo incendio, che ha fatto ricadere la capitale in un clima di terrore e sconcerto, dopo che lo scorso 4 agosto una forte esplosione ha provocato la morte di circa 200 persone. Beirut di nuovo in fiamme Sul lungomare della capitale del Libano, nella zona di Beirut Souks, è scoppiato un nuovo incendio. Come riporta un video pubblicato dalla giornalista di Sky News, Salman Andary, le fiamme hanno avvolto un edificio, che si trova di fianco all’hotel Hilton, e famoso perche progettato dall’archistar Zaha Hadid. Si proprio lei la designer irachena morta nel 2016 e vincitrice di due prestigiosissime riconoscimenti internazionali quali il Premio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Tornano la paura ed il panico nella capitale del Libano. A, infatti, si è propagato un nuovo, che ha fatto ricadere la capitale in un clima di terrore e sconcerto, dopo che lo scorso 4 agosto una forte esplosione ha provocato la morte di circa 200 persone.di nuovo in fiamme Sul lungomare della capitale del Libano, nella zona diSouks, è scoppiato un nuovo. Come riporta un video pubblicato dalla giornalista di Sky News, Salman Andary, le fiamme hanno avvolto un edificio, che si trova di fianco all’hotel Hilton, e famoso perche progettato dall’archistar. Si proprio lei la designer irachena morta nel 2016 e vincitrice di due prestigiosissime riconoscimenti internazionali quali il Premio ...

