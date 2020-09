Azzolina replica a Toti: “Foto dei bimbi in ginocchio strumentalizzata” (Di martedì 15 settembre 2020) La replica della ministra Azzolina a Toti: “Credo che ci sia stata una strumentalizzazione della foto dei bambini in ginocchio”. ROMA – Non si è fatta attendere la replica della ministra Azzolina a Giovanni Toti sulla foto con i bambini in ginocchio: “Il dirigente scolastico – ha detto la titolare del Miur a margine di un incontro a Ravenna riportata dall’Ansa – ha già spiegato. Credo che ci sia stata molta strumentalizzazione di quella foto. Si parla di bambini, quindi penso che tutto si dovrebbe fare tranne che strumentalizzare foto con bambini, tantomeno per tornaconto elettorali”. “Nessuna polemica mediatica” La foto aveva provocato una polemica a livello politico (e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Ladella ministra: “Credo che ci sia stata una strumentalizzazione della foto dei bambini in”. ROMA – Non si è fatta attendere ladella ministraa Giovannisulla foto con i bambini in: “Il dirigente scolastico – ha detto la titolare del Miur a margine di un incontro a Ravenna riportata dall’Ansa – ha già spiegato. Credo che ci sia stata molta strumentalizzazione di quella foto. Si parla di bambini, quindi penso che tutto si dovrebbe fare tranne che strumentalizzare foto con bambini, tantomeno per tornaconto elettorali”. “Nessuna polemica mediatica” La foto aveva provocato una polemica a livello politico (e ...

