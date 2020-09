‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 14 09 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 settembre 2020) Facciamo che li perdono solo perché sono le prime puntate e un po’ di impasse iniziale – specie per le new entry – è comprensibile. Ma spero che tra Trono over e Trono classico si diano una svegliata presto, perché per ora CHE MOSCIUME santodddio. Moscio Enzo Capo Luxury (che differenza, quando in studio non c’è Pamelona Barretta ad aizzarlo…) che chiede il numero a Valentina Autiero – giusto per assicurarsi il centro studio, s’intende – ma poi non c’ha manco lo sbatti di usarlo. Moscio quell’Emanuele che con la nostra coattona c’è pure uscito e s’è trovato così bene che non solo non gli è passato per l’anticamera del cervello di invitarla a ballare, ma di fronte all’idea di rivederla ancora era più indifferente di me quando alla tv danno ...