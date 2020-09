“Uno in meno” | docente di Novara e marito a processo per il post su Facebook scritto dopo l’omicidio del carabiniere Cerciello Rega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Uno in meno e con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza”. Per questo commento socialall’indomani della morte del vicebrigadiere Mario, l’insegnante novarese Eliana Frontini e suoNorberto Breccia andranno arispettivamente con l’accusa di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni e diffamazione, e di favoreggiamento personale. La donna fu denunciata da Rosa Maria Esilio, la vedova del carabinieri ucciso la notte fra il 25 e il 26 luglio a Roma al termine di uno scontro con due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth,che il suo commento era apparso sul gruppo“Sei dise…”. Il ...