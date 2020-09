UFFICIALE Brescia, preso van de Looi dal Groningen: la nota (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Brescia ha annunciato l’acquisto di van de Looi dal Groningen: il comunicato UFFICIALE del club lombardo Il Brescia ha comunicato l’acquisto di Tom van de Looi, centrocampista classe ’99 prelevato dal Groningen. La nota UFFICIALE del club lombardo. «Brescia Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo di Tom van de Looi. Il centrocampista classe ‘99, già capitano della nazionale olandese Under 19, arriva dal Groningen (Club di Eredivisie). Van de Looi ha vestito la casacca “Orange” anche con l’Under 17 e 18 e oggi è stabilmente convocato con l’Under 20». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilha annunciato l’acquisto di van dedal: il comunicatodel club lombardo Ilha comunicato l’acquisto di Tom van de, centrocampista classe ’99 prelevato dal. Ladel club lombardo. «Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo di Tom van de. Il centrocampista classe ‘99, già capitano della nazionale olandese Under 19, arriva dal(Club di Eredivisie). Van deha vestito la casacca “Orange” anche con l’Under 17 e 18 e oggi è stabilmente convocato con l’Under 20». Leggi su Calcionews24.com

«Quella del Milan era la maglia che volevo indossare da un pò di tempo. Cellino è una persona che capisce molto di calcio e capisce molto me. Dal primo giorno mi ha detto: 'Fai la tua scelta, la rispe ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il colpo dell’estate rossonera, sin qui, è stato l’acquisto di Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per un affare totale di 35 milioni di euro (formula con prestito oneroso, ...

Brescia Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo di Tom Van de Looi. Il centrocampista classe ‘99, già capitano della nazionale olandese Under 19, arriva dal Groningen (Club di Eredivisie). Van ...

