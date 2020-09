Serious Sam 4 sta per arrivare su PC: ecco i requisiti di sistema minimi e consigliati (Di lunedì 14 settembre 2020) È tempo ancora una volta di tuffarsi nell'azione con Serious Sam 4. Il gioco ha subito alcuni rinvii, ma ora dovrebbe uscire alla fine del mese. Il franchise è sempre stato noto per la sua natura molto "affollata" poiché Sam deve sparare a legioni di alieni e lo stesso accadrà nel nuovo capitolo, anche se avrete bisogno di un PC performante per giocare alla massima potenza.La pagina Steam del gioco è stata aggiornata con i requisiti di sistema. Saranno necessari 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce 780/970/1050 o una AMD Radeon 7950/280/470 per "rispettare" i requisiti minimi. Mentre questi sembrano abbastanza abbordabili, vale la pena notare che serviranno per giocare a 720p a 30 FPS. I requisiti consigliati sono un bel salto in avanti, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) È tempo ancora una volta di tuffarsi nell'azione conSam 4. Il gioco ha subito alcuni rinvii, ma ora dovrebbe uscire alla fine del mese. Il franchise è sempre stato noto per la sua natura molto "affollata" poiché Sam deve sparare a legioni di alieni e lo stesso accadrà nel nuovo capitolo, anche se avrete bisogno di un PC performante per giocare alla massima potenza.La pagina Steam del gioco è stata aggiornata con idi. Saranno necessari 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce 780/970/1050 o una AMD Radeon 7950/280/470 per "rispettare" i. Mentre questi sembrano abbastanza abbordabili, vale la pena notare che serviranno per giocare a 720p a 30 FPS. Isono un bel salto in avanti, ...

