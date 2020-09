Scuola, classe in quarantena a Massa. A Roma bambino autistico a casa perché manca il docente (Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo giorno di Scuola è ormai alle spalle. A Massa classe in quarantena. Diversi studenti a casa per mancanza di personale. Roma – Il primo giorno di Scuola è ormai alle spalle e i problemi non sono mancati. A Massa Carrara una classe è entrata alle 8 e dopo mezz’ora sono ritornati a casa in quarantena perché una bambina è risultata positiva al coronavirus. La piccola, come scritto dal Corriere della Sera, è andata in classe senza l’esito del test che è arrivato nella mattinata di lunedì 14 settembre 2020. Anche a Bari un asilo nido è stato chiuso ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo giorno diè ormai alle spalle. Ain. Diversi studenti apernza di personale.– Il primo giorno diè ormai alle spalle e i problemi non sonoti. ACarrara unaè entrata alle 8 e dopo mezz’ora sono ritornati ainperché una bambina è risultata positiva al coronavirus. La piccola, come scritto dal Corriere della Sera, è andata insenza l’esito del test che è arrivato nella mattinata di lunedì 14 settembre 2020. Anche a Bari un asilo nido è stato chiuso ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola classe Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera Scuola, suona la campanella tra (tante) incognite e (poche) certezze

ROMA - Ancora poche ore e in dodici regioni tra cui la Sicilia 5,6 milioni di studenti (su 8,3 totali) torneranno a sentire il suono della campanella che sancirà l’inizio dell’anno scolastico più diff ...

Valle d'Aosta, oggi il rientro in classe per 17mila studenti

PONTEY. Pontey, unico comune "zona rossa" della Valle d'Aosta durante la fase acuta dell'emergenza coronavirus, è stato scelto dall'assessore all'istruzione Chantal Certan per inaugurare questa mattin ...

