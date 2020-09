Scriviamo di più ma leggiamo poco (e male). (Di lunedì 14 settembre 2020) di Francesco Alberoni. Alcuni dicono che la gente non legge più. Nulla di più falso. Oggi si legge e si scrive moltissimo. Quando vedete uno che armeggia sul cellulare di solito non sta telefonando ma risponde ad un messaggio ricevuto su whatsapp. Quello che oggi non si fa quasi più è leggere un romanzo o … Leggi su freeskipper (Di lunedì 14 settembre 2020) di Francesco Alberoni. Alcuni dicono che la gente non legge più. Nulla di più falso. Oggi si legge e si scrive moltissimo. Quando vedete uno che armeggia sul cellulare di solito non sta telefonando ma risponde ad un messaggio ricevuto su whatsapp. Quello che oggi non si fa quasi più è leggere un romanzo o …

