Scoperti segnali di vita da Venere In atmosfera sostanza biologica (Di lunedì 14 settembre 2020) Scienziati americani e europei assicurano di aver trovato possibili indizi di vita sul pianeta Venere, il più vicino alla terra e gemello del nostro pianeta. Se un uomo potesse porre i piedi sul pianeta vedrebbe un paesaggio tutto arancione con un cielo nebbioso e basso e poi più nulla poiché morirebbe a causa di una pressione uguale a quella esistente a 1600 metri sotto il livello del mare. A parte questo Venere, a dispetto del nome, non è certo un ambiente ospitale, con rocce molto simili a quelle terrestri ma con un’atmosfera piena di gas tossici e un calore medio di 400 gradi, sufficiente a fondere molti metalli. Ma a 50 chilometri sopra la sua superficie Venere presenta caratteristiche climatiche simili alle nostre con una temperatura di 20 gradi. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 settembre 2020) Scienziati americani e europei assicurano di aver trovato possibili indizi disul pianeta, il più vicino alla terra e gemello del nostro pianeta. Se un uomo potesse porre i piedi sul pianeta vedrebbe un paesaggio tutto arancione con un cielo nebbioso e basso e poi più nulla poiché morirebbe a causa di una pressione uguale a quella esistente a 1600 metri sotto il livello del mare. A parte questo, a dispetto del nome, non è certo un ambiente ospitale, con rocce molto simili a quelle terrestri ma con un’piena di gas tossici e un calore medio di 400 gradi, sufficiente a fondere molti metalli. Ma a 50 chilometri sopra la sua superficiepresenta caratteristiche climatiche simili alle nostre con una temperatura di 20 gradi. Segui su ...

peppe76199232 : RT @insopportabile: Scoperti su Venere possibili segnali di vita. Se siamo fortunati avremo finalmente un altro pianeta da distruggere. htt… - Anna_1897 : RT @GiuSette7: Scoperti segnali di vita su Venere. Ancora niente da fare, invece, per il cervello di Pistocchi. - KotetsuJeegu : Non capisco perché hanno escluso categoricamente che su Venere non possano esserci impianti industriali. - insopportabile : Scoperti su Venere possibili segnali di vita. Se siamo fortunati avremo finalmente un altro pianeta da distruggere.… - AndFranchini : Scoperti su #Venere possibili segnali di vita - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia e dal mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti segnali Scoperti su Venere possibili segnali di vita La Stampa Segnali di vita da Venere: scoperte possibili tracce nell’atmosfera

Un particolare gas, la fosfina, che sulla Terra è legato a forme di vita anaerobiche è stato rilevato sulle nubi che compongono l’atmosfera del pianeta ...

Astronomia, straordinaria scoperta: possibili segnali di vita dal pianeta Venere

di Fabio Camillacci/ Straordinaria scoperta astronomica: nelle nubi del pianeta Venere è stata individuata una possibile spia della presenza di vita. Si tratta in particolare della fosfina, o fosfuro ...

Un particolare gas, la fosfina, che sulla Terra è legato a forme di vita anaerobiche è stato rilevato sulle nubi che compongono l’atmosfera del pianeta ...di Fabio Camillacci/ Straordinaria scoperta astronomica: nelle nubi del pianeta Venere è stata individuata una possibile spia della presenza di vita. Si tratta in particolare della fosfina, o fosfuro ...