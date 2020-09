Roma | blitz per Kumbulla | cifre e dettagli dell’operazione

(Di lunedì 14 settembre 2020) Laè vicinissima adell’Hellas Verona: vicino l’accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto. LeColpo di scena in Serie A. Laè a un passo dal difensore classe 2000 Marashdell’Hellas Verona, a lungo seguito dai rivali cittadini della Lazio. Come riportato da Sky Sport, l’operazione verrà conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

enzolampard : #Kumbulla alla #Roma, blitz dei giallorossi #Calciomercato - Smarso : #CalcioMercatoHellas Ufficiale la cessione di SAVELJEVS al MANTOVA, anche la ROMA ci prova per KUMBULLA e D'AMICO p… - BondolaSmarsa : #CalcioMercatoHellas Ufficiale la cessione di SAVELJEVS al MANTOVA, anche la ROMA ci prova per KUMBULLA e D'AMICO p… - CronacheTweet : #Izzo è vicino alla #Roma: decisivo un blitz della dirigenza giallorossa - agenzia_nova : Proseguono i blitz antidroga dei #Carabinieri del comando provinciale di #Roma nella Capitale ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz

NAPOLI - Quasi sei ore di volo in un giorno, con l'aggravante del faticoso ritorno in Italia alle 4 del mattino, solo per allenarsi sotto i riflettori e a porte chiuse allo stadio Jose' Alvelade di Li ...Egregio presidente Conte, sono passati nove giorni da quando Il Messaggero le ha scritto per chiederle di esercitare il dovere della difesa di Roma come Capitale d’Italia e dell’obbligo patriottico di ...