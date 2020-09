Riapertura stadi, brusca frenata in Premier: "Inutile farlo per mille tifosi, ci perderemmo" (Di lunedì 14 settembre 2020) (ANSA) - LONDRA, 14 SET - La Premier League ha ufficialmente chiesto al governo la possibilità di condurre test per la Riapertura degli stadi con più di mille spettatori, limite massimo attualmente previsto dal protocollo nazionale. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) (ANSA) - LONDRA, 14 SET - LaLeague ha ufficialmente chiesto al governo la possibilità di condurre test per ladeglicon più dispettatori, limite massimo attualmente previsto dal protocollo nazionale.

Corriere : ?? Nuove regole e 30 giorni per valutare gli esiti della riapertura delle scuole - capuanogio : Il CTS ribadisce la contrarietà alla riapertura degli stadi, anche con obbligo di mascherina. Per il Comitato è imp… - RaiSport : Stop in #PremierLeague ai test per riaprire gli stadi, così sono inutili Con 1000 spettatori solo perdite, frenata… - laziopress : - zazoomblog : Ministro Spadafora su riapertura stadi: “Per ora non possiamo ancora parlarne” - #Ministro #Spadafora #riapertura… -