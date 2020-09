Riapertura Scuola, Salvini: si Vede che La Azzolina non Ama i Precari (Di lunedì 14 settembre 2020) Ospite al programma “L’Aria che Tira”, il leader della Lega, Matteo Salvini, parla di Scuola. “Da sei mesi stiamo facendo proposte. Ad aprile abbiamo detto: quest’anno partiamo prima, perché sarà molto particolare. Noi chiedemmo già ad aprile di stabilizzare le decine di migliaia di Precari, invece la Azzolina si Vede che non ama i Precari” dichiara. “Le chiamate non risposte al premier? Probabilmente Conte sbaglia telefono. Ho controllato: l’ultimo whatsapp di Conte risale a giugno e sto aspettando ancora un invito a Palazzo Chigi per collaborare. Vabbè, avrà altro da fare… Sulla Scuola non voglio fare polemica” continua ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Ospite al programma “L’Aria che Tira”, il leader della Lega, Matteo, parla di. “Da sei mesi stiamo facendo proposte. Ad aprile abbiamo detto: quest’anno partiamo prima, perché sarà molto particolare. Noi chiedemmo già ad aprile di stabilizzare le decine di migliaia di, invece lasiche non ama i” dichiara. “Le chiamate non risposte al premier? Probabilmente Conte sbaglia telefono. Ho controllato: l’ultimo whatsapp di Conte risale a giugno e sto aspettando ancora un invito a Palazzo Chigi per collaborare. Vabbè, avrà altro da fare… Sullanon voglio fare polemica” continua ...

matteosalvinimi : Ora in diretta su La7 parliamo di scuola in vista della riapertura, tra tanti problemi e segnalazioni che continuan… - GiovanniToti : Su questi temi Regione Liguria non ha alcuna competenza, la scuola non è gestita da noi. Banchi e mascherine devono… - Corriere : Parla Locatelli (Iss): «Non richiuderemo la scuola» - Asgard_Hydra : Le cose da sapere sulla riapertura delle scuole - Asgard_Hydra : La scuola riapre con un mezzo bluff ma il tempo delle polemiche è finito -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Riapertura delle scuole. Ci vuole un protocollo pedagogico [INTERVISTA] La Tecnica della Scuola Emangioma a fragola: cos’è e cosa c’è da sapere

Un emangioma alla fragola è anche chiamato un emangioma infantile, marchio di fragola, o fragola Nevus. Dopo che il bambino è nato, il marchio cresce. Gli emangiomi infantili sono macchie rosse o rosa ...

Buon anno scolastico a tutti, nella speranza che ci siano meno polemiche inutili e più collaborazione

Oggi si apre ufficialmente un nuovo anno scolastico e i ragazzi torneranno in classe (almeno la maggior parte di loro). Sarà un anno molto particolare, diverso. Si rientra in aula dopo 6 mesi di assen ...

Un emangioma alla fragola è anche chiamato un emangioma infantile, marchio di fragola, o fragola Nevus. Dopo che il bambino è nato, il marchio cresce. Gli emangiomi infantili sono macchie rosse o rosa ...Oggi si apre ufficialmente un nuovo anno scolastico e i ragazzi torneranno in classe (almeno la maggior parte di loro). Sarà un anno molto particolare, diverso. Si rientra in aula dopo 6 mesi di assen ...