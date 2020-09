Referendum, dal “Giornale” forzatura sulle parole della Meloni. FdI: «Restiamo fermi sul sì» (Di lunedì 14 settembre 2020) Nessun ripensamento e nessun endorsement in favore del “no” al Referendum confermativo della legge “taglia poltrone” da parte di Giorgia Meloni. Una precisazione resasi più che necessaria alla luce del titolo d’apertura de Il Giornale (“Svolta della Meloni: con il No vanno a casa”) prontamente smentito attraverso una nota ufficiale del partito. «Fratelli d’Italia – vi si legge infatti – è stata l’unica forza d’opposizione in Parlamento a votare quattro volte sì alla riforma per il taglio del numero dei parlamentari». Così come è stato l’unico partito «a non chiedere il Referendum». La posizione, insomma, «non è cambiata». «Sul ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Nessun ripensamento e nessun endorsement in favore del “no” alconfermativolegge “taglia poltrone” da parte di Giorgia. Una precisazione resasi più che necessaria alla luce del titolo d’apertura de Il Giornale (“Svolta: con il No vanno a casa”) prontamente smentito attraverso una nota ufficiale del partito. «Fratelli d’Italia – vi si legge infatti – è stata l’unica forza d’opposizione in Parlamento a votare quattro volte sì alla riforma per il taglio del numero dei parlamentari». Così come è stato l’unico partito «a non chiedere il». La posizione, insomma, «non è cambiata». «Sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum dal Referendum, perché l'Espresso dice No L'Espresso Inside, Referendum votare sì o no?/ Video diretta incontro con Lupi, Crippa, Fiano, Palmieri

Inside, “Il vostro dire sia: sì, no”: IlSussidiario.net incontra Davide Crippa, Emanuele Fiano, Antonio Palmieri e Maurizio Lupi. Conduce Enrico Castelli «Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, ...

