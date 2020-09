Previsioni Meteo: fino a metà settimana contesto ancora ampiamente soleggiato, ma aumenterà il maltempo su Alpi e Centro/Sud (Di lunedì 14 settembre 2020) Previsioni Meteo – Nei prossimi giorni, almeno fino a metà settimana, il tempo si annuncia abbastanza variegato sul territorio nazionale. In linea di massima a prevalere sarà una moderata alta pressione con valori al suolo mediamente compresi inizialmemte sui 1018/1020 hpa, poi un po’ più bassi sui 1016 di media. Valori geo-potenziali non particolarmente bassi anche in quota tuttavia, rispetto alle aree circostanti del Mediterraneo e dell’Europa centrale, i valori di pressione alle quote medie saranno inferiori proprio sul bacino centrale del Mediterraneo dove, pertanto, agirà una blanda-moderata circolazione instabile in quota. Questa défaillance barica in media atmosfera, più apprezzabile verso metà settimana, si ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020)– Nei prossimi giorni, almenoa metà, il tempo si annuncia abbastanza variegato sul territorio nazionale. In linea di massima a prevalere sarà una moderata alta pressione con valori al suolo mediamente compresi inizialmemte sui 1018/1020 hpa, poi un po’ più bassi sui 1016 di media. Valori geo-potenziali non particolarmente bassi anche in quota tuttavia, rispetto alle aree circostanti del Mediterraneo e dell’Europa centrale, i valori di pressione alle quote medie saranno inferiori proprio sul bacino centrale del Mediterraneo dove, pertanto, agirà una blanda-moderata circolazione instabile in quota. Questa défaillance barica in media atmosfera, più apprezzabile verso metà, si ...

3BMeteo : Buongiorno e buon inizio settimana! Tra poco le previsioni #meteo di oggi #14settembre su @radiokisskiss!… - JPThermoz : La neige Mais pas pour tout de suite Meteo: INVERNO 2020/2021, novità di NEVE o CALMA PIATTA con l'ALTA PRESSI… - ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO 2020/2021, novità di #NEVE o #CALMA #PIATTA con l'ALTA #PRESSIONE? Ecco le #PREVISIONI a #LUNGO… - interrisnews : L'uragano #Sally minaccia le coste degli #Usa: le previsioni per i prossimi giori - lacittanews : Meteo, le previsioni della settimana: sole e caldo rovente in Italia. La storia si ripete. Come l’anno scorso e com… -