Parata di star alla sfilata in presenza di Laura Biagiotti

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Un abito bianco. Una pagina pura, inondata di luce, sulla quale scrivere un nuovo capitolo. Ladisi è aperta con un modello iconico della maison. Questa volta però non è solo un vestito ma un vero messaggio di rinascita e di speranza. Nella splendida cornice (l’espressione è pienamente meritata) della michelangiolesca piazza del Campidoglio, cuore di Roma, le ventiquattro modelle hanno sfilato con addosso i capi della collezione primavera-estate 2021. E’ la prima volta in 55 anni di storia chesceglie la Capitale come sfondo della sua linea pret-à-porter. “Un palcoscenico internazionale per un evento fortemente legato a Roma e ai suoi valori, sostenuto da un grande senso di responsabilità nel ...